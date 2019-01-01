بلاغ بسرقة سيارة أجرة مصدر الرزق الوحيد لسيدة تعول أولادها

استيقظ أهالى منطقة "زهراء مدينة نصر" على واقعة سرقة جديدة، لسيارة "سوزوكى فان" تخص سيدة، تعمل عليها لتنفق على أولادها.

بدأت الواقعة بمراقبة سارقي السيارة للمنطقة إلى أن استقرت السيارة أمام بيت السيدة مالكتها، وبعد ذلك ببضعة ساعات تمت سرقتها، فيما حررت ابنتها المواطنة ولاء أبو اليسر، المحضر الذى حمل رقم 39040 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر بسرقة السيارة ماركة سوزوكى موديل 2015 تحمل لوحات رقم (هـ ط ن 257) اللون نبيتى.

وتوجهت المواطنة إلى قسم مكافحة سرقة السيارات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة بمديرية الأمن، وأفادت بتحريرها المحضر، إلى أن ساوم السارق أخيها لاستعادة السيارة، فحررت محضرا آخر ضدهم وتتولى نيابة مدينة نصر التحقيقات، وتناشد السيدة وأسرتها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتدخل لإنقاذ الأسرة من التشرد والضياع بعد سرقة مصدر رزقهم الوحيد.