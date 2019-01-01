عرض برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس السبت، صورا للجماهير المصرية التي حرصت على تنظيف استاد القاهرة بعد انتهاء مباراة وجنوب إفريقيا بفوز الأخيرة على منتخب الفراعنة بهدف نظيف.

وقالت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة البرنامج، «الجماهير المصرية مصممة تقول إحنا عندنا نظام وناس محترمة وأصحاب حضارة، والناس عملت اللي بيعملوه كل مباراة، ونطالب الناس تفضل خلف هذه البطولة».

وودع المنتخب الوطني، منافسات كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، بعد أن خسر بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا في المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت، بدور الـ16 من البطولة.