تعرف على تشكيل منتخبي مدغشقر والكونغو الديمقراطية

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أعلن الفرنسي نيكولا دوبويه المدير الفني لمنتخب مدغشقر تشكيل فريقه لمباراة الكونغو الديمقراطية، ضمن مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتقام المباراة على ستاد الإسكندرية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد.

وضم تشكيل مدغشقر كلاً من:

حراسة المرمى: ميلفين ادرين

الدفاع: توماس فوتايني – روماين ميتانيري – جيروم مومبريس – باسكال

الوسط: ابيل – امادا – لالاينا – رايان

الهجوم: فانيفا – اندريا

كما أعلن فلورينت إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية تشكيل الفهود للمباراة.

وجاء تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماتامبي لي

الدفاع: إيساما مبيكو – جلودي نجوندا – مارسيل تيسراند – مانجولو

الوسط: تشادراك أكولو – جاك مجوما – ويلفريد موكي – يوسف مولومبو

الهجوم: بريت اسومبالونجا – سيدريك باكمبو