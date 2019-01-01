الاتحاد الأوروبي يدرس عقد قمة طارئة لبحث الاتفاق النووي مع إيران

قال الاتحاد الأوروبي، إنه يدرس عقد قمة طارئة لبحث الاتفاق النووي مع إيران، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الأحد.

وأعلنت إيران اليوم الأحد، تقليصا جديدا في التزاماتها بالاتفاق النووي، وهددت بالمزيد إذا لم يتحرك الأوروبيون لصيانة حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فقد أعلن المتحدث باسم الحكومة على ربيعي، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، عن تطبيق إيران للخطوة الثانية في خفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي. وقال :"سنبدأ اليوم رسميا تجاوز مستوى 3.67 % في تخصيب اليورانيوم".