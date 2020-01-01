حفتر: لن نتنازل عن خروج الغزاة الأتراك ومرتزقتهم من ليبيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، تمسك الجيش الليبي بخروج القوات التركية والمليشيات المسلحة من الأراضي الليبية، قائلًا: «لن نتنازل عن خروج الغزاة الأتراك ومرتزقتهم من ليبيا».

‏وأضاف «حفتر»، نقلًا عن فضائية «العربية»، مساء الثلاثاء: «تركيا والإرهاب يهددان وجودنا»، متابعًا: «تركيا تسعى للسيطرة على مقدرات وثروات بلادنا».‎

جدير بالذكر أن غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ليبيا، في ساعة متأخرة من ليل السبت الماضي، ودمرت منظومة دفاع جوي تركية وعادت سالمة إلى قواعدها.

وتم تنفيذ تسع ضربات جوية دقيقة على منظومات الدفاع الجوي التركية التي تم تركيبها مؤخراً في قاعدة الوطية.