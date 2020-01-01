محافظ جنوب سيناء: القطاع السياحي يتعافى تدريجيا رغم جائحة كورونا

تشهد محافظة جنوب سيناء، على مدار أيام قليلة توافد السائحين من بعض دول العالم، على الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا العالمية.

اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أكد أن القطاع السياحي في المحافظة يتعافى تدريجيًا، ويوجد إقبال سياحي على المنتجعات السياحية بالمحافظة، لكون محافظة جنوب سيناء من أقل المناطق التي تسجل أعداد إصابات بفيروس كورونا ليس على مستوى مصر فقط، بل على مستوى العالم.

وقال محافظ جنوب سيناء في تصريح له، أن مطار شرم الشيخ استقبل 9 طائرات تضم 5 جنسيات مختلفة، بإجمالي 1297 سائحًا، على مدار 6 أيام، وعلى رأسهم سياح من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، مما يعد مؤشر جيد لعودة السياحة إلى سابق عهدها.

وأشار المحافظ إلى أن مراكز السفاري البحرية، بدأت في تنظيم رحلاتها، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن هذه المراكز لا غني عنها في ظل عودة السياحة الخارجية، خاصة أن السائح الأجنبي يعشق الغوص والاستمتاع بالحياة البحرية النادرة، التي يزخر بها خليج العقبة.