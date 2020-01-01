ترودو يقرر عدم حضور اجتماع مع ترامب ولوبيز أوبرادور

قال مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إنه لن يحضر اجتماعا مقررا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور غدا الأربعاء وبعد غد الخميس .



وكان الهدف من الاجتماع الاحتفال بإطلاق الاتفاقية التجارية الجديدة لأمريكا الشمالية، وهي اتفاقية للولايات المتحدة والمكسيك وكندا (أوسمكا) التي حلت محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).



وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ترودو سوف يحضر بدلا من ذلك جلسات مجلس الوزراء والبرلمان في أوتاوا.



وأعرب رئيس الوزراء الكندي يوم الجمعة الماضي عن مخاوف بشأن الاجتماع.



وقال ترودو: "نشعر بالقلق بشكل واضح إزاء القضية المقترحة بشأن الرسوم الجمركية على الألومنيوم والصلب والتي طرحها الأمريكيون في الآونة الأخيرة".



وأضاف: "نشعر بالقلق أيضا بشأن الوضع الصحي وحقيقة فيروس كورونا الذي لا يزال يضرب دولنا الثلاث".



وفي إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا، قامت كندا في الآونة الأخيرة بتمديد إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة، للمرة الثالثة، حتى 21 تموز/يوليو على الأقل.



يذكر أن "أوسمكا" شكلت انتصار مبكرا كبيرا لترامب في مجال التجارة، حيث استبدلها بنافتا، التي أشار إليها بشكل روتيني على أنها أسوأ اتفاقية تجارية أبرمتها الولايات المتحدة على الإطلاق.



وتتضمن الاتفاقية التجارية تحديثا لبنود رئيسية في اتفاقية نافتا تتعلق بالعصر الرقمي، وتفرض أيضا ظروف عمل محسنة وإصلاحات تشمل قطاعات مثل تصنيع السيارات ومنتجات الألبان.



وتبتعد الاتفاقية الجديدة كل البعد عن الإصلاح الشامل لاتفاقية نافتا، وهو ما كانت بعض الصناعات تخشى من أن ترامب يسعى إليه في بادئ الأمر.