بيرهوف يدافع عن الارتباطات الدولية للمنتخب الألماني

دافع أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن جولة المباريات الدولية المقبلة والتي قوبلت بانتقادات من قبل الأندية، مؤكدا أن هناك حاجة لهذه المباريات لإعادة النجاح إلى المنتخب الوطني مجددا.

ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الإسباني في الثالث من سبتمبر المقبل وبعدها بثلاثة أيام يواجه سويسرا في المجموعة التي تضمهم بجانب أوكرانيا في دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبي فيما تقام المباريات الأربع الأخرى بين شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وأصبحت روزنامة المباريات أكثر ازدحاما بفعل المباريات المقبلة بعد أن ألقت أزمة فيروس كورونا المستجد بظلالها على النشاط الكروي، ما أدى إلى حالة من القلق في أوساط الأندية، بما أن المباراة الأولى للماكينات تأتي تزامنا مع فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويدرك بيرهوف أن بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني سيكون من بين الأندية الأكثر تأثرا حيث يحصل على فترة راحة قصيرة بعد حصد ثنائية الدوري والكأس ثم يستأنف نشاطه في بطولة دوري أبطال أوروبا التي يسدل عليها الستار يوم 23 أغسطس المقبل.

ويضم بايرن بين صفوفه العديد من اللاعبين الدوليين بالمنتخب الألماني والأمر ذاته بالنسبة للفرق الألمانية الأربعة التي مازالت تنافس على الصعيد الأوروبي.

ولكن بيرهوف شدد على أن مباريات المنتخب الوطني ضرورية لأن الفريق الألماني لم يخض أي مباراة هذا العام والمدرب يواخيم لوف يحتاج إلى لمزيد من التجارب مع فريقه المستحدث بهدف تحقيق النجاح في يورو 2020 التي تأجلت للعام المقبل بسبب الجائحة.

وقال بيرهوف على هامش تفقده موقع بناء الأكاديمية الجديدة لاتحاد الكرة الألماني "الحقيقة أن لدينا أجندة وضعت من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، لا نتحلى بالالتزام فقط بل نخوض هذه المباريات بسعادة".

وأضاف "نريد جميعا النجاح في البطولة الأوروبية ، لا نريد أن نمر بتجربة أشبه بما حدث في كأس العالم مجددا"، في إشارة لخروج ألمانيا من دور المجموعات لمونديال روسيا خلال حملة الدفاع عن اللقب.

وأشار "لوف ينبغي أن يؤسس فريقا يغلب عليه عنصر الشباب، هدفنا واضح هناك".