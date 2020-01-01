السعودية أمام حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: التعاون الدولي أصبح ضرورة ملحة لمواجهة أثر كورونا

قال رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف: إنه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ العالم التي نعيشها اليوم بسبب جائحة كورونا وما يمكن أن تخلّفه من آثار وتحديات على تنمية الشعوب، فإن التعاون الدولي أصبح ضـرورة ملحة لمواجهتها.

ودعا البلوي إلى العمل متعدد الأطراف للتوصل إلى توافق ذي منفعة متبادلة والتصدي للتحديات، وصنع فرص للبشرية‘ وفقا لبيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) من السفارة السعودية بالقاهرة.

وأوضح أن مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة فيما بينها تعد من الأولويات القصوى للمملكة، مشيرا إلى مبادرات المملكة في هذا الإطار، وما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كرئيس لمجموعة العشرين للعام 2020 بإسهام قدره 500 مليون دولار أمريكي للتصدي لجائحة فيـروس كورونا المستجد كجزء من السياسات المالية والتدابيـر الاقتصادية وخطـط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة.