زيادة عدد المسافرين جوا من برلين 3 أضعاف الشهر الماضي

يبدو أن صناعة السفر الجوي في ألمانيا بدأت تتجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث زاد عدد الأشخاص الذين سافروا من برلين أكثر من ثلاثة أضعاف في يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق، حسبما أفادت شركة "اف بي بي" لتشغيل المطارات في العاصمة الاثنين.

وسافر حوالي 168900 راكب جوا عبر برلين الشهر الماضي، مقارنة بأقل قليلا من 52 ألف راكب في مايو.

وقال إنجلبرت لويتك دالدراب رئيس المطار: "في يونيو، استأنفت العديد من شركات الطيران عملياتها ببطء، خاصة داخل أوروبا".

وأضاف: "هذا الاتجاه تعزز بشكل ملحوظ في يوليو، مما يعني أنه تم قد الوصول الآن إلى 20 بالمئة من مستوى العام السابق".

ودفع وباء فيروس كورونا الدول في جميع أنحاء العالم إلى إغلاق حدودها في مارس، مما وجه ضربة كارثية للسفر الجوي وصناعة السياحة.