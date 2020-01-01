 وجيه أحمد: معسكر 4 أيام للحكام.. والـ VAR في مصر مختلف عن أوروبا - بوابة الشروق
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وجيه أحمد: معسكر 4 أيام للحكام.. والـ VAR في مصر مختلف عن أوروبا

محمد الهادي
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 12:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 12:38 م

كشف وجيه أحمد، القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن استعدادات الحكام لعودة مسابقة الدوري.

وقال وجيه خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" "تم تقسيم الحكام لمجموعات، البعض يعمل على تطوير الجوانب البدنية، والآخر يقوم بتطوير الأداء واستخدام تقنية الفيديو".

وأضاف "سيكون هناك معسكر 4 أيام لكل 50 حكم خلال المرحلة القادمة استعدادا لاستئناف الدوري".

وتابع "تطبيق تقنية الفيديو في مصر يختلف تماما عن أوروبا، في الدوري الإسباني القرار النهائي يعود لحكم الفيديو، أما في مصر فيعود لحكم الساحة".


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