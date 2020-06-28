مدغشقر تفرض حظرا لمنع تفشي العدوى بفيروس كورونا

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أعادت مدغشقر واحدا من أقاليمها الرئيسية، الذي يغطي العاصمة (أنتاناناريفو) مرة أخرى تحت حظر صارم بعد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة أن الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 يوليو، وسيشمل فرض حظر على حركة المرور داخل المنطقة وخارجها وحظر تجول على حركة الناس في الشارع.

وقالت الحكومة -في بيان- إنه "يسمح لشخص واحد فقط لكل أسرة بالخروج إلى الشارع"، مضيفة أن هذا الإغلاق يهدف إلى إبطاء انتشار الفيروس.

يذكر أنه جرى تسجيل 2941 حالة إصابة مؤكدة، وتوفي 32 شخصًا منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في الجزيرة في مارس الماضي.