هل يمكن للشخص النرجسي أن يحظى بزواج سعيد؟ خبيرة تجيب



يبدو أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية النرجسية في زواج ناجح وسعيد، وتظهر مشاركاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي في حالة من المرح، لكن هل يمكن للشخص النرجسي الحصول على زواج سعيد؟ ذلك ما أجابت عنه إلينور جرينبرج، حاصلة على الدكتوراه في علاج الشخصية النرجسية.

في البداية تتميز الشخصية النرجسية بشعور عظيم بأهمية الذات، وعدم التعاطف مع الآخرين، والحاجة إلى الإعجاب المفرط، والاعتقاد بأنه فريد ويستحق معاملة خاصة، وفق موقع "سيكولوجي توداي" المتخصص في قضايا الصحة النفسية.

• كيف تظهر تصرفات النرجسي؟

قالت جرينبرج: "لسوء الحظ، الإجابة غالبًا هي لا، تظهر الصور والسلوك العام للزوجين شيئًا واحدًا، بينما يحدث شيء أقل جاذبية خلف الكواليس، بمجرد تجاوز مرحلة المغازلة والشغف في البداية، تشتمل جميع العلاقات التي يعاني فيها شخص ما من اضطراب في الشخصية النرجسية على شكل من الإساءة وكثير من التوتر للطرف الآخر".

وأوضحت الطبيبة أن علامات الارتباط بشخص نرجسي تظهر من البداية، فهو عادة ما يبدأ الشركاء النرجسيون خلافات عن أمور تافهة، ويهينون أزواجهم شفهيًا، ويميلون إلى التطفل والسيطرة.

كما يشعر معظم النرجسيين بالحرية في تجاهل طلبات أزواجهم ونسيان احترام أي وعود قطعوها لم تعد مناسبة لهم، بالإضافة إلى أنهم عادة ما يكون الشخص النرجسي غير راغب عمومًا في قبول أي مسئولية عن أي شيء يقوم به، كما يكون ما يريدونه هو ذو الأولوية في هذه اللحظة وأكثر أهمية لهم من الحقيقة الفعلية أو سعادة رفيقهم.

• لماذا يبدو الزوجان سعيدان؟

وفق ما ذكرته جرينبرج في تقريرها لموقع "سيكولوجي توداي"، السبب المعتاد هو أن أحدهما أو كليهما يزيفان السعادة، وقد يحاول الشريك غير النرجسي تجنب الإحراج علنًا، لذلك فهو يتماشى مع التظاهر، أو الخوف من التصريح بحقيقة ما يجري بالفعل.

فالبعض يشعر في هذه الحالة أنهم غير مستعدين لإنهاء العلاقة، حتى عندما تصبح مسيئة، وذلك لعدة أسباب ربما نقص الأموال، أو الخوف من أن يكونوا بمفردهم، أو المعتقدات الدينية، أو عدم الرغبة في حرمان أطفال أحد الوالدين.

كما يوجد لحظات جيدة وأحرى سيئة، فالحياة ليست دائمًا مزعجة مع الشخص النرجسي، لذلك يفضل الطرف الآخر في عدم إثارة الشكوى عندما تسير الأمور بشكل جيد، كما أنهم يأملون أن تتحسن الأمور إذا تجاهلوا السلوك السيء.

وقالت جرينبرج: "إذا أراد الأزواج غير النرجسيين استمرار العلاقة، فإنهم يتعلمون تجاهل الكثير من السلوك السيء لشريكهم، ومع مرور الوقت يسمح هذا النمط للزوج النرجسي بالسيطرة أكثر فأكثر على كل جانب من الحياة، وأتفهم صعوبة شرح ذلك للأشخاص الذين لم يسبق لهم العيش مع شخص نرجسي".