وساطة مفاوضات السلام السودانية: توقيع الاتفاق في جوبا خلال أسبوع

أكد توت قلواك رئيس فريق وساطة مفاوضات السلام السودانية المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان، أن سيتم توقيع اتفاق السلام في جوبا خلال أسبوع.

وغادر قلواك الخرطوم، اليوم الثلاثاء، بعد بحث عدد من القضايا العالقة في محادثات السلام السودانية، وكان فى وداعه بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام محمد حسن التعايشي.

وقال رئيس فريق الوساطة -في تصريحات صحفية- إن وفد الحكومة لمفاوضات السلام ووفد "الجبهة الثورية" (التي تضم جماعات مسلحة وقوى سياسية)، توصلا لاتفاق حول القضايا العالقة التي لم يتمكن الطرفان من حسمها خلال المفاوضات في جوبا لتوقفها بسبب جائحة كورونا، فيما يتبقى من هذه القضايا قضية واحدة تتعلق بنسب مشاركة "الجبهة الثورية" في المجلس التشريعي.

وأضاف أن هذه القضية بسيطة، ولن تؤثر على مسار اتفاق السلام، لافتا إلى أن جلسة بشأن مناقشة تفاصيلها ستعقد في الخرطوم مساء اليوم بين الوفد الحكومي ووفد "الجبهة الثورية" بحضور ممثلي فريق الوساطة بقيادة الدكتور ضيو مطوك.

وأوضح أنه سينقل النتائج المبشرة التي توصلت لها أطراف السلام في الخرطوم لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، راعى عملية السلام السودانية، ليتمكن من تقديم الدعوة لنظرائه الرؤساء لحضور احتفالات التوقيع على اتفاق السلام بين الأطراف السودانية في جوبا خلال أسبوع.