 بعد مقتل الهاشمي.. العراق يشكل هيئة قضائية تختص بالتحقيق في الاغتيالات - بوابة الشروق
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بعد مقتل الهاشمي.. العراق يشكل هيئة قضائية تختص بالتحقيق في الاغتيالات

هشام الهاشمي
هشام الهاشمي
بغداد - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 11:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 11:50 ص

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الثلاثاء، تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات.

وقال بيان لإعلام مجلس القضاء الأعلى العراقي، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة تحقيقية قضائية من 3 قضاة وعضو ادعاء عام تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.

يذكر أن الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي قتل على يد مسلحين مجهولين في العاصمة بغداد مساء أمس الاثنين.

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