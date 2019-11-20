النمسا العليا: سنكون أول ولاية نمساوية تعيد إدخال قرار الاستخدام الإلزامي لأغطية الوجه بسبب كورونا

قالت ولاية النمسا العليا، اليوم الثلاثاء، إنها ستصبح أول منطقة تعيد إدخال قرار الاستخدام الإلزامي لأغطية الوجه الواقية في بعض الأماكن العامة، وذلك بعد تسجيل ارتفاع حاد في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن حاكم الولاية توماس شتيلتسر، أنه بدءا من بعد غد الخميس، سيتعين على السكان تغطية أفواههم وأنوفهم عند دخول المتاجر، وكذلك في الحانات والمطاعم عندما لا يجلسون على الطاولة.

وأضاف شتيلتسر أنه سيُطلب من الزبائن أيضا ترك معلومات للاتصال بهم، وذلك على أساس طوعي.

ويوجد حاليا 427 حالة إصابة نشطة بالفيروس و3000 شخص يخضعون للحجر الصحي في النمسا العليا، وهي ثالث أكبر ولاية اتحادية في البلاد، ويعيش بها 5ر1 مليون نسمة.