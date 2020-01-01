نائب محافظ البحر الأحمر تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلي بسفاجا

تفقدت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلى بمدينة سفاجا، يرافقها هدى المغربى رئيس المدينة، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعددا من القيادات التنفيذية بالمدينة.

وأوضحت نائب المحافظ أنه من المقرر الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير صالات الذبح بالمجزر الآلى بمدينة سفاجا بنهاية الشهر الحالى تمهيدا لاستقباله الذبائح فى عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أنه تم تطبيق كافة الاشتراطات والموصفات الفنية والهندسية والصحية والبيئية فى الأعمال الإنشائية.

وأشارت إلى أن أعمال التطوير التي تتم بالمجزر تهدف إلى تحويله لمجزر آلى للقضاء على عملية الذبح خارج المجزر، بالإضافة إلى استيعاب أعداد الذبائح التى تتزايد في المناسبات والأعياد، وللحفاظ على الصحة العامة وتقديم لحوم صحية وآمنة للمواطنين.