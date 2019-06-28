صالات كاريوكي تفتح أبوابها مجددا في كمبوديا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات في العاصمة الكمبودية اليوم الثلاثاء أنه يمكن لصالات كاريوكي فتح أبوابها مجددا، ولكن لتقديم خدمة مختلفة.

وأعطى حاكم بنوم بنه "خونج سرينج " الضوء الأخضر في مرسوم لاستئناف عمل صالات كاريوكي وأماكن الترفيه بشرط أن تتقدم بطلب لأن تصبح مطاعم.

كما يتعين على هذه الأماكن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة. وكان هذا القطاع قد توقف عن العمل منذ آذار/مارس الماضي، عندما أعلنت الحكومة عن تطبيق إجراءات لوقف تفشي فيروس كورونا.

وقال سرينج إن هذه الخطوة تهدف لتعزيز الوظائف ومساعدة اقتصاد البلاد، الذي تضرر جراء تفشي فيروس كورونا.

وتأتي تعليمات حاكم بنوم بنه بعد إعلان رئيس الوزراء هون سين الجمعة الماضية أن الكازينوهات سوف تتمكن من فتح أبوابها مجددا.

وفي نفس الوقت، أشارت وزارة التعليم إلى خططها لإعادة فتح المدارس على ثلاث مراحل.

وقد سجلت كمبوديا 141 حالة إصابة بفيروس كورونا. وقال وزير الخارجية الأسبوع الماضي إن بلاده قدمت نموذجا في السيطرة على فيروس كورونا.