تقرير أممي يتهم الحكومة السورية بالاستهداف الممنهج لمستشفيات ومدارس إدلب

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اتهم تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء القوات الحكومية السورية بمهاجمة العشرات من المستشفيات والمدارس والأسواق، بشكل ممنهج، في المنطقة التي يسيطر عليها المسلحون حول مدينة إدلب شمال غربي البلاد.

ووفقا للتقرير الذي تم نشره عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فإن الأهداف المدنية كانت تتعرض للقصف من الجو ومن البر.

وأضاف التقرير أن القوات الحكومية استخدمت أيضا الذخائر العنقودية، لافتا إلى أن مثل هذه الهجمات يرقى إلى جرائم حرب.

كما اتهم التقرير "هيئة تحرير الشام" الإسلامية المسلحة بالقيام بقصف عشوائي لمناطق حكومية، ما تسبب في مقتل أكثر من مئتي مدني.

ويركز التقرير على الفترة من تشرين ثان/نوفمبر 2019 إلى بداية حزيران/يونيو 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة حول إدلب هي آخر منطقة كبيرة تسيطر عليها المعارضة في سورية.

وكانت الحكومة السورية أطلقت مع حلفائها الروس هجوما لاستعادة المنطقة في عام 2019 وتصاعد في ديسمبر. إلا أن الأوضاع هدأت منذ التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا مطلع مارس. وتدعم أنقرة مسلحي المعارضة.