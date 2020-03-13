الأكثر قراءة
فيديو.. الحكومة: إيقاف البناء في مناطق بالقاهرة والجيزة مدى الحياة
مجلس النواب يوافق على تعيين مستشار عسكري لكل محافظة
هل بدأت إثيوبيا ملء سد النهضة سرا؟.. أستاذ موارد مائية يوضح
القبض على هدير الهادي فتاة «التيك توك» لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء بالجيزة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ صياد إيراني لحوت علق في شباك الصياديين في خليج عمان.