 بالفيديو.. صياد إيراني ينقذ حوتا في خليج عمان - بوابة الشروق
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بالفيديو.. صياد إيراني ينقذ حوتا في خليج عمان

هدى أمين
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 9:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 9:49 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ صياد إيراني لحوت علق في شباك الصياديين في خليج عمان.

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