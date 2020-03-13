عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ صياد إيراني لحوت علق في شباك الصياديين في خليج عمان.