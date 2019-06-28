وزير داخلية فرنسا الجديد يتعهد بدعم قوات الأمن

تعهد وزير الداخلية الفرنسي الجديد، جيرالد دارمانين، اليوم الثلاثاء بدعم قوات الأمن في البلاد، التي طالتها ادعاءات بعنصرية ووحشية الشرطة.



وقال دارمانين، وهو أيضا رئيس بلدية مدينة صناعية في شمال البلاد: "أود أن أقول لقوات الأمن، إنني بصفتي مندوبا محليا، اعرف الصعوبات التي تواجهها".



وأوضح دارمانين خلال مراسم تسلم مهام منصبه مع الوزير المنتهية ولايته كريستوف كاستانيه، إن قوات الأمن واجهت مخاطر جسدية يومية، بل "وهجمات على السلطة ... تنال من الجمهورية".



وكان كاستانيه تعرض لانتقادات من اليسار بسبب تعامل الشرطة القاسي مع الاحتجاجات، بل أنه أثار أيضا غضب الشرطة من خلال وعد بحظر اللجوء إلى التطويق بطريقة خانقة للمشتبه بهم وقال إنه سوف يتم وقف أي رجل شرطة عن العمل إذا كان هناك "اشتباه مؤكد" بالعنصرية.



وجاء تعيين دارمانين، السياسي الذي ينتمي ليمين الوسط، من أكبر الخطوات في تعديل وزاري جرى الإعلان عنه أمس الاثنين بعد أيام من تعيين الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون للسياسي جان كاستكس (يمين وسط) أيضا، رئيسا جديدا للوزراء.