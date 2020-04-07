 السيطرة على حريق بمغاغة دون إصابات بشرية - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق بمغاغة دون إصابات بشرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 1:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 1:38 ص

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا على حريق نشب مساء الاثنين، بمقلب قمامة تابع لشركة نظافة في مركز مغاغه بأقصى شمال المحافظة، دون إصابات بشرية.

تلقت الوحدة المحلية بمغاغة بلاغا بنشوب حريق بمقلب بأطراف المدينة فقرر محمد سيد أبو ليلة رئيس المركز تشكيل لجنة برئاسة محمد عيد بيومي؛ لمتابعة أعمال شركات النظافة طبقا للبند 11 من البروتوكول الموقع مع الوحدة المحلية لبيان مدى الالتزام ببنوده وتبين اشتعال النار بمقلب القمامة الخاص بشركة نظافة وأنه قد سبق انذار صاحبها أكثر من مرة.

تم إبلاغ وحدة المطافئ التي انتقلت إلى المقلب، وتمكنت من إخماد الحريق.

وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف؛ حفاظا على البيئة وصحة المواطنين.


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