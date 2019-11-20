«التعاون الخليجي» وبريطانيا يبحثان الشراكة الاستراتيجية بينهما

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الثلاثاء - عبر تقنية الاتصال المرئي- ، مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجانبين ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسير العمل في تنفيذ خطط العمل والفعاليات التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، التي انطلقت بعد انعقاد القمة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في ديسمبر 2016م، لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.