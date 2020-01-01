تراجع جديد للناتج الصناعي في الدنمارك

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الدنماركي الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع الناتج الصناعي في الدنمارك خلال مايو الماضي، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي سجل خلال أيار/مايو الماضي تراجعا بمعدل 3 في المئة خلال مايو الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بعد تراجعه بمعدل 2ر5 في المئة في أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

في الوقت نفسه تراجع إنتاج قطاع الأدوية بنسبة 3ر5 في المئة لتمثل أكبر مساهمة في تراجع الناتج الصناعي ككل.

وتراجع إنتاج الخشب والورق بنسبة 6ر15 في المئة خلال مايو الماضي، في حين تراجع إنتاج قطاع الإلكترونيات بنسبة 7ر9 في المئة.

في الوقت نفسه ارتفاع إنتاج معدات النقل بنسبة 5ر31 في المئة والصناعات الكيماوية وتكرير النفط بنسبة 9ر4 في المئة.

في الوقت نفسه سجل الناتج الصناعي ارتفاعا شهريا بنسبة 8ر1 في المئة خلال مايو الماضي.