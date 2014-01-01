تهتم مصر بشكل ملموس "بالاستثمار في البشر" باعتباره المحرك الرئيسي للصناعة والاقتصاد وإدارة أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث وجود هذا العنصر ضروري وحتمي لتغذية الآلات وتحديثات الأجهزة التكنولوجية، وإضافة إلى عنصر الإبداع والتطوير واستثمارات مصر في بناء الإنسان يضمن لها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

والعنصر البشري أهم وأغلى ما يمتلكه أي بلد من ثروات، فقد ترجمت الحكومة التزامها بما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاستثمار في البشر وبناء الإنسان المصري إلى واقع يشهده المصريون من خلال الجهود المبذولة للتصدي للفقر من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر عدد من البرامج التي تدعم بشكل أساسي الفئات الاكثر احتياجا، حيث أثبتت الدراسات أن المواطنين الأصحاء والمتعلمين والمهرة أكثر إنتاجية وابتكارا، وأنهم يسهمون بدرجة أكبر من غيرهم في تنمية مجتمعاتهم وتطورها.

سياسات الحكومة للحماية الاجتماعية تشمل مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي للأسر التي لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الحوادث الطارئة، إما في صورة دعم نقدي أو في شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، إلى جانب التشغيل من خلال جهود تأهيل الفئات القادرة على العمل، وإتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية، فضلا عن تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية وتحسين الوعي العام،وذلك وفق ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع له مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

مفهوم الاستثمار في البشر يعود إلى أن القوة البشرية هي العنصر الحاكم، والاستثمار في البشر والنمو الاقتصادي العادل والاحتوائي هما الوجهة التي تسعى إليها مصر منذ منتصف عام 2014، ولهذا فقد أصبحت برامج الحماية الاجتماعية على قمة أولويات برامج التنمية المستدامة فى مصر، وتمثل محورا رئيسيا من محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ويشكل تحسين طريقة قياس نتائج الاستثمار في رأس المال البشري أحد المكونات الرئيسية لهذه الاستراتيجية.

وتشهد مصر التي يزيد عدد سكانها حاليا على 100 مليون نسمة، إصلاحات اجتماعية واقتصادية كبيرة منذ عام 2014، ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه الإصلاحات تهيئة البيئة الداعمة لعمل القطاع الخاص ليصبح قاطرة للنمو وخلق الوظائف، وقد تضمن ذلك العمل على دمج مصر في الاقتصاد العالمي، فيما أسفر برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح عن استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي وتعافي معدلات النمو.

الرؤية الشاملة للحماية الاجتماعية هي تعزيز حماية وتنمية رأس المال البشري والتشغيل المنتج للموارد البشرية وأهمية مشاركة الفقراء والمستضعفين الإيجابية وتمكينهم بهدف تحسين وضعهم الإقتصادى والاجتماعى ورفع مستوى معيشتهم، وتحت هذه الرؤية شرعت مصر في إجراء سلسلة من الإصلاحات الأقتصادية استنادا إلى ما نصت عليه الإرادة السياسية ، وأوجبه الدستور المصري لعام 2014، بشأن مد شبكات أمان اجتماعي لتكون أكثر تغطية لجميع الفئات الأولى بالرعاية.

وتطبيق حزمة متكاملة من تدابير الحماية من الصدمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها الأسر تحت خط الفقر، والفئات الأولى بالرعاية، وفضلا عن بذل الجهود المتكاملة لأتاحة وتحسين الخدمات الأساسية للجميع إيمانا بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وضاعفت الحكومة استثماراتها في تطوير رأس المال البشري، للتخفيف من آثار هذه الإصلاحات التى تسببت في معاناة الفئات الأشد فقرا والأولى بالرعاية من السكان في مصر وللحد من الآثار السلبية المصاحبة للإجراءات الإصلاحية على هذه الفئات.

وتعد مصر من أوائل الدول التى تبنت مشروع رأس المال البشرى الذى أطلقته البنك الدولى، بهدف خلق طلب على الاستثمار فى العنصر البشرى باعتباره مفتاحا لتحقيق النمو العادل، ويهدف المشروع إلى دعم الدول فى تقوية استراتيجياتها واستثماراتها لتعزيز رأس المال البشرى من أجل تحقيق نتائج أفضل، وقد تنبهت الحكومات لذلك وشرعت في وضع خطط تولي أهمية قصوى للاستثمار في بناء المواطنين، ويشمل ذلك القيام باستثمارات للنهوض بصحة المواطن وسلوكياته المهارية والمعرفية وقدرته على التكيف مع المتغيرات، وهو ما يُشار إليه إجمالا بمصطلح "رأس المال البشري" في أي بلد.

كما يعد مؤشر رأس المال البشري، (وهو من مكونات مشروع رأس المال البشري )، أداة تتيح للدول قياس تأثير خدماتها الصحية والتعليمية على قدرة المواطن في بلوغ كامل إمكاناته وطاقته. وفى جميع الدول المشاركة فى المشروع والبالغ عددها 157، ينظر المؤشر إلى البيانات المتعلقة بالصحة والتعليم لتحديد مقدار رأس المال البشري الذي سيتراكم لدى الأطفال المولودين اليوم حتى بلوغهم سن 18 عاما، وذلك بحسب ما أشار اليه البنك الدولى.

وتشير النتائج الخاصة بمصر إلى أن إنتاجية الطفل المولود اليوم ستبلغ 49%، عندما يكبر مقارنة بنسبة إنتاجية كاملة إذا تمتع بقدر كامل من التعليم والصحة الجيدة، وتشير الإنتاجية في الوقت نفسه إلى الفرصة الهائلة المتاحة لتحسين هذه الخدمات الصحية والتعليمية، الأساسية لضمان بلوغ المواطنين جميعا كامل إمكاناتهم وطاقاتهم، مما سيعزز الإنتاجية الكلية وسيسهم في النمو.

وباعتبارها أحد أوائل الدول التي تبنت مشروع رأس المال البشري، أظهرت مصر التزامها بمعالجة هذه الفجوة في نواتج رأس المال البشري، ولتحقيق هذه الغاية، ويدخل البنك الدولي في شراكة مع مصر للارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتوسيع مظلة شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين آليات الاستهداف.

ومن بين الأمثلة التى تعكس التعاون البناء بين الحكومة المصرية والبنك الدولى، برنامج "تكافل وكرامة"، و"الضمان الاجتماعي" الذى بدأ تنفيذه فى عام 2015، تمهيدا لتنفيذ إجراءات الإصلاح الإقتصادى نحو ترشيد الدعم وتوزيع عادل للموارد، من منطلق أن تعزيز برامج الحماية الإجتماعية هو استثمار الحكومة فى البشر.

برنامج تكافل وكرامة لشبكات الأمان الاجتماعي: هو برنامج للتحويلات النقدية المشروطة (تكافل) وغير المشروطة (كرامة)، ويعد من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري، ويغطي حتى اليوم مليوني أسرة من أكثر الأسر حرماناً في البلاد، أي نحو 9 ملايين مواطن (قرابة 10% من سكان مصر).

وقد أطلق البنك الدولي مشروعه الأول في عام 2015 بقيمة 400 مليون دولار، وأدى النجاح الذي حققه إلى الموافقة على تقديم تمويل إضافي لمصر بقيمة 500 مليون دولار في يوليو 2019.

يقدم برنامج "تكافل" دعما شهريا مشروطا لدخل الأسرة يهدف إلى حماية الأسر الفقيرة من الآثار السلبية قصيرة الأجل المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومنذ عام 2014، اشتملت هذه الإصلاحات على رفع دعم الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعويم الجنيه المصري؛ وشكلت هذه الإجراءات جميعا تحديات اقتصادية للأسر الأكثر حرمانا والأولى بالرعاية.

وبالإضافة إلى ضمان حصول الأسر الأفقر على دعم للدخل، يشجع برنامج "تكافل" أيضا الأسر على استمرار أبنائها في التعليم وتزويدها بما تحتاجه من رعاية صحية. ويهدف البرنامج إلى بناء "رأس المال البشري" للجيل القادم ويتيح لهم مسارا للخلاص من براثن الفقر.

والبرنامج "مشروط" بمعنى أن الأسر تحصل على تحويل شهري بشرط أن تلتزم بمتطلبات مُعيَّنة محدَّدة بوضوح. ومن هذه المتطلبات أن يكون كل أطفال الأسرة من سن 6 أعوام إلى 18 عاما مسجلين في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة، والقيام بأربع زيارات في السنة لعيادات صحية من جانب الأمهات والأطفال دون السادسة من العمر، والاحتفاظ بسجلات متابعة نمو الأطفال، وحضور جلسات التوعية الغذائية.

يهدف برنامج "كرامة" إلى حماية المواطنين الفقراء كبار السن فوق 65 عاما، والمواطنين المصابين بإعاقات وأمراض شديدة تمنعهم من العمل والكسب وأيضاً الأيتام. ويحصل هؤلاء المواطنون الأولى بالرعاية على معاش شهري غير مشروط.

وقد أظهرت دراسة التقييم المستقل للأثر التي أجراها المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (IFPRI) أن تحويلات برنامج "تكافل" أدت إلى تحسّن استهلاك الأسر المستفيدة للمواد الغذائية، وزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم، فضلا عن شعور المرأة بالتمكين.

ويعكس التمويل الإضافي لهذه العملية التزام البنك الدولي بمواصلة تعزيز تطوير رأس المال البشري من خلال شبكات أمان اجتماعي تتسم بالكفاءة والفاعلية في استهداف الفقراء. وسيجمع التمويل الإضافي بين توسيع مظلة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ورفع كفاءته بتطبيق نماذج تجريبية لدمج المستفيدين في النشاط الاقتصادي، منها التشغيل بأجر، والعمل الحر، وتدريب أفراد الأسر الأفقر وربطهم بفرص اقتصادية قابلة للاستمرار. وستركز هذه الأنشطة والنماذج بوجه خاص على المرأة والشباب.

مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر: يدعم البنك الدولي هذا المشروع بتمويل قدره 530 مليون دولار بهدف تحسين الخدمات المقدمة في 600 منشأة رعاية صحية أولية و27 مستشفى، ويعتبر المشروع استثمارا في الجهود التي تبذلها مصر حاليا في مجالات: تنظيم الأسرة، وتوسيع نطاق برنامج الرائدات الريفيات لتحسين الحالة الصحية ومستوى التغذية، واختبار مليون وحدة من وحدات الدم سنويا للتأكد من خلوها من مختلف الأمراض المعدية التي تنتقل عبر الدم.

وفى إطار هذا المشروع تم تنفيذ أكبر حملة لاختبار الإصابة بفيروس سي والأمراض غير السارية وعوامل الخطر، وهي حملة "100 مليون صحة" التي استهدفت فحص 53 مليون مواطن ومقيم، وعلاج حوالي 2.2 مليون من المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" مجانا. ومن المتوقع زيادة الطلب على الرعاية الصحية الجيدة في ظل إقرار قانون التأمين الصحي الشامل مؤخرا. ويهدف المشروع الجديد إلى تلبية هذا الطلب.

وقد أصبح برنامج مكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" مثالا يحتذى به فى الدول النامية في ضمان حصول الشريحة الأشد فقرا من السكان على علاج حديث بتكلفة معقولة.

مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر: تدعم هذه العملية الإصلاحات التحويلية الجذرية لنظام التعليم المصرية من خلال تحسين ظروف التدريس والتعلم في المدارس الحكومية، وقد استثمر البنك الدولي 500 مليون دولار في المشروع الذي يهدف إلى التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته، وتنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين، ووضع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام أدوات التعلم الرقمية.

ويهدف المشروع إلى إلحاق 500 ألف طفل جديد بالصفين الأول والثاني في رياض الأطفال، 50 فى المائة منهم يعيشون في أفقر المراكز الإدارية؛ وتحسين ممارسات 35% من المعلمين، وزيادة نسبة المعلمات بواقع 40%، واستفادة مليوني طالب من التقييمات الجديدة لطلاب الصفين الرابع والتاسع، وإصلاح نظام الامتحانات والتخرج في المرحلة الثانوية.

منافع الاستثمار في رأس المال البشري، كما هو الحال في تعليم الأطفال، هى الأطول أمدا،إلا أنه من الضروري أن يأتي جميع الأطفال إلى مدارسهم وهم مستعدون للتعلم، وأن يعني الوقت الذي يقضونه في المدرسة تحسن مستوى تحصيلهم الدراسي، وأن يمكنهم النمو ليعيشوا ويعملوا كبالغين، وهم منتجين في صحة جيدة ولديهم المهارات المطلوبة، ويساعد ذلك على بناء رأس المال البشري وهو عنصر بالغ الأهمية للنمو المستدام طويل الأجل.