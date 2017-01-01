اليونان تسجل اليوم أول حالات إصابة جديدة بكورونا منذ أسابيع

سجلت اليونان، اليوم الاثنين، أول حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال أسابيع، ومعظمهم من السائحين.

وذكرت السلطات الصحية في اليونان أن هناك 36 سائحا من بين 43 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس، وأفادت إذاعة "إي.أر.تي" بأن عشرين من هؤلاء السائحين جاءوا من صربيا، فيما جاء الـ16 الباقون من دول مختلفة.

وتشير تقديرات وسائل الإعلام المحلية إلى أنه منذ إعادة فتح البلاد أمام حركة السياحة في أول يوليو الجاري، دخل أكثر من 100 ألف سائح اليونان عبر معبر حدودي مع بلغاريا.

وأغلقت اليونان حدودها أمام السائحين القادمين من صربيا، صباح اليوم الاثنين، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الدولة التي تقع في منطقة البلقان.