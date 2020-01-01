أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن الحكومة قررت رصد أكثر من 13.5 مليار روبل كإعانات مالية إضافية للعاطلين عن العمل.

وأضاف ميشوستين، في اجتماع حكومي حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء، أنه "تقرر تمديد فترة حصول العاطلين عن العمل على الإعانات المالية المضاعفة حتى نهاية أغسطس ضمناً."

وأشار ميشوستين إلى أن الحكومة تلقت هذا التكليف من الرئيس فلاديمير بوتين بما يشمل حصول جميع العاطلين عن العمل على معونة قدرها 12130 روبلا شهريا.

وتابع ميشوستين: "من أجل ضمان تسديد المدفوعات في الوقت المناسب للعاطلين عن العمل بحلول نهاية الصيف، ستخصص الحكومة أكثر من 13.5 مليار روبل لهذه الغرض".