سائق أسترالي يفلت من دفع مخالفة السرعة بعد معركة مع ثعبان خطير

أفلت سائق أسترالي تم ضبطه وقد تجاوز السرعة المقررة على أحد الطرق السريعة، من دفع الغرامة بعدما اكتشفت الشرطة أنه في طريقه إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم من ثعبان قاتل.



وقالت الشرطة في بيان اليوم الثلاثاء واسمه "جيمي"، كان يقود سيارته على طريق داوسون السريع غربي كاليوب بولاية كوينزلاند عندما تحرك ثعبان بني "غاضب" باتجاه ساقه.



واستخدم الرجل /27 عاما/ سكينا لمحاربة الثعبان الذي كان يحاول أن يعضه بين ساقيه، قبل أن يسرع إلى المستشفى خشية أن يكون تعرض للدغ.



وقالت الشرطة إنه عندما تم ايقاف الرجل على الطريق بسبب قيادته السيارة بسرعة 123 كيلومترا/ساعة، أدرك الضابط بسرعة أن تفسير الرجل للسرعة ليس مجرد "قصة مصطنعة".



وأضافت الشرطة أن المسعفين حضروا إلى المكان ووجدوا أن جيمي لم يتعرض للدغ لكنه "بالتأكيد كان يعاني من صدمة بسبب الموقف الصعب".



وقع الحادث في 15 حزيران/يونيو، لكن شرطة كوينزلاند نشرت البيان والفيديو الذي التقطته الكاميرا المثبتة على جسد الضابط اليوم الثلاثاء فقط.



وتعتبر الثعابين البنية الشرقية واحدة من أكثر الأنواع فتكا في العالم، وسمها قوي للغاية وسريع المفعول.



ويتعرض حوالي ثلاثة آلاف شخص للدغ الثعابين في أستراليا سنويا، وتقول السلطات إن ذلك يسبب وفاة شخصين فقط في المتوسط.