ألمانيا: هيئات مكافحة الجريمة تنتقد عدم إجراء دراسة عن العنصرية في الشرطة

انتقد اتحاد هيئات مكافحة الجريمة في ألمانيا رفض وزير الداخلية هورست زيهوفر إجراء دراسة عن التنميط العنصري لدى الشرطة.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال زباستيان فيدلر، رئيس الاتحاد، في وقت متأخر من مساء الاثنين: "أرى أن التبرير الذي سمعته، مزعج بعض الشيء لأنه ليس مقنعا بطبيعة الحال، كما أنه يضر بالسلطات الأمنية نفسها على طريقة الدب الذي قتل صاحبه".

ودافع فيدلر في لقاء آخر عن إجراء دراسة " تفحص بدون الكشف عن هويات، الموقف داخل الشرطة من العنصرية واليمين المتطرف"، وقال :" وحتى لو ظهرت نتائج سلبية بالنسبة لنا، فيجب أن نعرف ذلك، وأنا لن أدافع عن المخالفين داخل الأجهزة الأمنية".

وأعرب فيدلر عن اعتقاده بأن "الموقف الممانع لوزير الداخلية الآن غير مفهوم بالنسبة لي لأنه يغذي الانطباع بطبيعة الحال بأن هناك شيئا يستوجب إخفاؤه، لكن السلطات الأمنية، وهذا ما يقوله على أية حال أعضاؤنا في الشرطة الجنائية على المستوى الاتحادي والولايات، تقول إنها ليس لديها ما تخفيه".

كان المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية شتيفه التر، صرح في وقت سابق من يوم الاثنين بأن زيهوفر لا يعتزم مؤقتا إصدار تكليف بإجراء دراسة جديدة عن التنميط العنصري لدى الشرطة، لافتا إلى أن الوزير لن يصدر تكليفا بإجراء هذه الدراسة قبل تنفيذ التدابير المتفق عليها مع الولايات لمكافحة التطرف اليميني والعنصرية.

والمقصود بالتنميط العنصري هو تعرض شخص للتفتيش من قبل الشرطة فقط لمجرد لون بشرته أو لون شعره أو أي مظهر خارجي آخر دون وجود سبب ملموس لهذا التفتيش.

وكانت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب قد أوصت في أحدث تقرير لها عن ألمانيا بإجراء هذه الدراسة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن طرق الملاحقة التمييزية " لا يتم ممارستها ولا تدريسها" في ألمانيا، وقال إنه يتعين التحقيق في كل شكوى ترد في هذا الشأن.