الأمم المتحدة تأسف لوفاة اثنين من الليبيين العاملين في مجال إزالة الألغام جنوب طرابلس

أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الاثنين، عن عميق حزنها وأسفها لوفاة إثنين من العاملين في المجال الإنساني في إزالة الألغام وذلك يوم أمس في جنوب طرابلس.

وقالت الممثلة الخاصة بالإنابة في بيان لها على موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الإلكتروني الاثنين، "يعتريني حزن عميق لوفاة شخصين آخرين من العاملين في إزالة الألغام واللذين توفيا أثناء أداء واجبهما، مضحيَيْن بأرواحهما من أجل ضمان خلو الأحياء السكنية من الأجهزة المتفجرة ومخلفات الحرب. وقد عملا بكل بسالة وفي ظل ظروف شديدة الصعوبة كي يتمكن أقرباءهما الليبيون من العودة بأمان إلى منازلهم التي يتوقون إليها".

وحذرت وليامز من أن "زرع الأجهزة المتفجرة في الأحياء المدنية وبشكل عشوائي من قبل قوات موالية للقوات المسلحة العربية الليبية، الأمر الذي تسبب منذ مايو الماضي، وحسبما أفادت التقارير، في مقتل وجرح 81 مدنياً و 57 من غير المدنيين، بمن فيهم عاملون في مجال إزالة الألغام، يعدّ انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي".