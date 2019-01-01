ولاية مكلنبورج فوربومرن الألمانية تمدد الارتداء الإجباري للكمامة

مسافرون يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في مطار فرانكفورت يوم 20 مايو 2020. تصوير: كاي فافنباخ - رويترز.

تعتزم ولاية مكلنبورج- فوربومرن الألمانية، تمديد الارتداء الإجباري للكمامة، وفقا لما أعلنه متحدث باسم الحكومة الواقعة شمال شرق ألمانيا مساء الاثنين.

وفي أعقاب مشاورات للحكومة بمشاركة الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم في الولاية، قال المتحدث:" اتفقنا على تمديد الارتداء الإجباري للكمامة لدينا في مكلنبورج-فوربومرن كما هو مخطط له، وسيتم التصديق على المرسوم الخاص بذلك في مجلس الوزراء غدا".

كان هاري جلافه، وزير الاقتصاد والصحة في الولاية أعلن مطلع الأسبوع الجاري، تشكيكه في فرض ارتداء الكمامة في أماكن التسوق في ظل استمرار تدني معدلات الإصابة في الولاية، الأمر الذي أثار جدلا في جميع أنحاء ألمانيا.

واتسم رد فعل غالبية الساسة بالاعتراض على هذا الرأي.