قوات إسرائيلية تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية

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اعتقلت قوات إسرائيلية اليوم الثلاثاء، 19 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطيينة (وفا) اليوم عن مصادر محلية القول إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من محافظة رام الله، أغلبهم من بلدة بيت ريما.

وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية أعادت اعتقال مواطن 55 عاما بعد الافراج عنه يوم أمس ، مشيرة إلى أن القوات اعتقلت 7 شبان من طولكرم.

ووفق المصادر، اعتقلت القوات ثلاثة شبان من مدينة قلقيليةعقب دهم منازلهم وتفتيشها، وثلاثة مواطنين من نابلس.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، وهو "منظمة غير حكومية"، في تقرير حقوقي أواخر شهر يونيو الماضي إن إسرائيل اعتقلت قرابة 900 فلسطيني منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.