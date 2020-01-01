نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد شوارع سفاجا لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

تفقدت الدكتورة يسرا عطية نائبة محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة سفاجا رافقتها خلالها هدى المغربي، رئيس المدينة ولفيف القيادات التنفيذية.

وتابعت نائب المحافظ، في بداية جولتها، قرية أم الحويطات جنوب المدينة، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى النظافة بها، وطالبت رئيس القرية برفع مستوى النظافة حول المنشآت والهيئات الحكومية بالقرية.

كما تفقدت نائب المحافظ، حي الروضة بديل العشوائيات أثناء جولتها في المدينة على مشروعات المياه و الصرف الصحي، وأشارت إلى أن عدد الوحدات السكنية بالحى بلغ ١٧٤ وحدة سكنية، بالإضافة إلى ٣ عمارات بتكلفة ٩٣ مليون جنيه ويتم تنفيذها بواسطة جهاز التعمير والإسكان بالمحافظة.

كما تفقدت أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق، التي تنفذها المدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وأكدت ضرورة تطبيق معايير الجوده، ووجهت مهندسى الشركة المنفذة بمراجعة عمليات الرصف وصيانة وترميم القطوعات العرضية والفواصل وكذلك تغطية المطابق وبالوعات الصرف الصحى وتنفيذها وفقاً لمنسوب كل منطقة حتى لا تتراكم المياه بتلك الشوارع.

وفى ختام جولتها ترجلت نائبة المحافظ، في عدد من شوارع مدينة سفاجا الداخلية بالشارع الخلفي وشارع الاستاد وتقسيم الأهالى وتقسيم التليفزيون لمتابعة منظومة النظافة بالمدينة، وأوصت بضرورة تكثيف حملات النظافة في الشوارع الجانبية، والاهتمام بنظافة أحواض الزراعات وسط المدينة ورفع المخلفات الشجرية أولا بأول.