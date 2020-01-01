قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إنه ما زلنا لدينا ثقافة المجتمعات الشرقية المنغلقة بسبب الطبيعة الخاصة للفتاة التي ترفض الاعتراف بأنه تم التحرش بها، مشيرة إلى أنه تم تغليظ عقوبة المتحرش خلال الفترة الماضية والتى تنص بالحبس من 3 إلى 7 سنوات بالسجن المشدد ولكن ما زلنا لدينا هذه الثقافة.

وأضافت "أبو السعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نبض مصر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، الاثنين، أن محضر التحرش عادة يكون عنيف بعض الشيء على المرأة بشكل خاص بغض النظر عن السن صغيرة أو كبيرة في السن، لافتة إلى أن المحضر يكون محرج بعض الشيء للمرأة خلال الأسئلة التى يتم التوجيه لها من الضابط.

وتابعت: "وزير الداخلية أنشأ وحدة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة بالأقسام وهو قطاع موجود داخل وزارة الداخلية"، مطالبة بأن تكون محاضر التحرش ضد المرأة في أمان وسرية تامة وذلك كي تتحرر الفتاة أو السيدة التى تعرضت للتحرش للإفصاح الكامل بكل التفاصيل عن الحادثة.

وأوضحت أن المادة 306 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يمكن تحريك الدعوة القضائية فيها إلا عن طريق دعوة شفاهية أو كتابية من المجني عليها، وأنه يجب على الفتاة المجني عليها أن تذهب لقسم الشرطة، وتتقدم بشكوى تسرد فيها كل شيء عن الحادث، قائلة: "يجب أن تكون كافة التحقيقات والملابسات في مثل هذه القضايا سرية لأنها مسألة خادشة لحياء المرأة بشكل عام ومؤلمة جدا لها".

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه لا بد من وجود حفاظ على حقوق المرأة في قضايا التحرش مع سرية الجلسات وعدم الإعلان عن أي شىء لمحاضر النيابة؛ لخصوصيتها بالنسبة للفتاة والأسرة وما يحيط بهما، مشيدة بالفتاة التى تتقدم بالشكوى ضد المتحرش بها؛ لأنها بهذا تستطيع كسر الخوف داخل كل امرأة في مصر لقول الحق والدفاع عن نفسها وتغيير هذا الوطن للأفضل.



