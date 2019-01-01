توجيه تهمة التهديد بقتل ترودو لمسلح اقتحم مقر إقامة رئيس وزراء كندا

أعلنت الشرطة الكندية، الإثنين، أنه جرى توجيه تهمة التهديد بقتل أو إصابة رئيس الوزراء، جستن ترودو، للمسلح الذي اقتحم الأسبوع الماضي المنطقة التي يسكن فيها زعيم الحزب الليبرالي الحاكم.



وأكدت الشرطة اليوم أن "كوري هرين" كان مسلحا ببندقية محظورة، بالإضافة إلى بندقيتين ومسدس، عندما دخل إلى المنطقة في الثاني من يوليو الجاري.



وكان هرين (46 عاما) عضوا في القوات المسلحة الكندية، وتحديدا في فرع من الجيش يعمل في المناطق النائية والساحلية، وقاد أكثر من 20 ساعة من مقاطعة مانيتوبا إلى مدينة أوتاوا وحطم شاحنته عبر البوابة في الساعة 6.30 صباحا يوم الخميس.

وأثارت الحادثة منذ ذلك الحين تساؤلات جدية حول مدى وجود تقاعس من الأمن.



ومن المقرر أن يبقى هرين رهن الاحتجاز حتى مثوله أمام المحكمة في 17 يوليو الجاري.