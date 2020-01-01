قال أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، إن مصر صدقت على اتفاقيتين دوليتين مهمتين بشأن التنظيم النقابي، ولكن القانون 35 لسنة 1976 لم يلتفت للاتفاقيات الدولية الموقعة وتتعلق بالتنظيم النقابي.

وأشار "الدبيكي"، خلال حواره ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "المحور"، الاثنين، إلى أن منظمة العمل الدولية منظمة ثلاثية الأطراف تضم الحكومات والعمال وأصحاب العمل، موضحًا أن النقابة تشارك مع أكثر من 150 دولة في صياغة اتفاقية دولية تسري على كل من يوقع عليها.

وأكد رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، أن وزير القوى العاملة قوي مهنيا وإداريا، وخلفيته نقابية، وكان نقابي ضليع، ومهتم باتفاقيات العمل الدولية بقوة.

