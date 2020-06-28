«تيك توك» تؤكد أنها ستنسحب من هونج كونج

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أكدت شبكة تيك توك، عملاقة التواصل الاجتماعي، إنها سوف تسحب منصتها الشهيرة لمشاركة ملفات الفيديو من متاجر التطبيقات في هونج كونج.

وذكرت صحيفة "21 سنشري هيرالد" اليوم الثلاثاء أن الشركة الأم الصينية لتيك توك، بايت دانس، أكدت الانسحاب. وطبقا للتقرير فإن نسخة المنصة الصينية الخاضعة للرقابة، "دويان" والمتاحة في الصين، سوف تستمر في العمل في هونج كونج.

وأخطرت الشركة موقع أكسيوس الإخباري بأنه قد يكون من المستحيل لتيك توك رفض مشاركة بيانات المستخدم مع الحكومة بموجب قانون الأمن القومي الجديد.

ويسمح قانون الأمن القومي لهونج كونج الذي أصدرته بكين وبدأت في تطبيقه، للسلطات بأن تطالب "مزود خدمة ذي صلة بتقديم سجل تحديد الهوية أو مساعدة فك التشفير حسبما تتطلب الحالة".