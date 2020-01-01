اتهامات للحكومة الألمانية بتحميل الأعباء المالية لكورونا على الأجيال المقبلة

اتهمت مؤسسة (ماركتفيرتشفات) الألمانية المتخصصة في اقتصاد السوق، الحكومة الألمانية بتحميل الأعباء المالية لجائحة كورونا على الأجيال المقبلة.

وقال الخبير الاقتصادي بيرند رافلهوشن، عضو مجلس إدارة المؤسسة، في برلين اليوم الثلاثاء إنه إذا كانت هناك إرادة في تخفيف هذه الأعباء، فعلى الدولة أن تبدأ في سداد الديون المتراكمة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف رافلهوشن أن "جائحة كورونا هي صدمة حقيقية لماليات الدولة"، مشيرا إلى أن فجوة الاستدامة تعادل إجمالي ديون للقطاع العام بـ9ر11 تريليون يورو، نحو 80% منها (8ر9 تريليون يورو) محسوب على حجم الديون السيادية الذي لم يتضح حاليا بعد بشكل مباشر.

وأشار الخبير إلى أن هذه الديون يقف وراءها وعود حكومية بتقديم إعانات مستقبلية دون وجود غطاء من عائدات الضرائب والرسوم، لافتا إلى أن من بين هذه الوعود ما يتعلق بتقديم إعانات اجتماعية.