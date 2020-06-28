 جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 11.63 مليون - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 11.63 مليون

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 10:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 10:51 ص

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم يقترب من 63ر11 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 11 مليونا و 626 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 3ر6 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 538 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وتشيلي والمملكة المتحدة والمكسيك وإسبانيا وإيران وإيطاليا وباكستان والسعودية وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا والمكسيك وفرنسا وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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