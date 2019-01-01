أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن مصر مثلت الوجهة الأولى لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، بتكلفة استثمارية بلغت 13.7 مليار دولار، تمثل 23% من الإجمالي.

جاء ذلك في تقرير (ضمان) السنوي الـ35 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2020، في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، واستند إلى أحدث المعلومات المتاحة حول مراجعات الأرباح والنفقات الرأسمالية لأهم 5000 شركة متعددة الجنسيات، حسب المنطقة والقطاع.

ووفقا للتقرير، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع الدول العربية بمنطقة شمال إفريقيا، انخفضت بنسبة 11%، لتصل إلى 13.7 مليار دولار، باستثناء مصر التي حافظت على موقعها كأكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي في إفريقيا، بزيادة 10.7%، لتبلغ 9 مليارات دولار.

وتوقعت (ضمان) أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية بنسبة تتراوح بين 21% في حدها الأدنى، و51% في حدها الأقصى خلال 2020، بخسائر تتراوح بين 7.1 و17.2 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري في المنطقة لعام 2019، أشارت (ضمان) في تقريرها الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، ارتفعت بشكل طفيف لتبلغ 34.7 مليار دولار في 2019، لتمثل حصتها 5.1% من مجمل التدفقات الواردة الى الدول النامية، و2.3% من مجمل التدفقات العالمية البالغة 1540 مليار دولار.

ولفتت إلى أن الإمارات حلت في مقدمة دول المنطقة، باستقبالها ما يقارب 14 مليار دولار، بزيادة تقارب الثلث مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت التدفقات الواردة إلى السعودية للعام الثاني على التوالي بنسبة 7%، لتبلغ 4.6 مليار دولار.

وتابعت أنه وفقا لقاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، شهد 2019، ارتفاعا في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة بنسبة 24%، لتصل إلى 1092 مشروعا، تمثل 5% من الإجمالي العالمي، إلا أن تكلفتها الاستثمارية تراجعت بنسبة 27%، مسجلة 60.1 مليار دولار، تمثل 6% من الإجمالي العالمي.