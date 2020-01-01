بعد أيام قليلة من تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق في إي سواتيني، آخر مملكة إفريقية مطلقة، ورفع القيود تدريجيا عن البلاد، عادت الدولة الإفريقية المعروفة باسم سوازيلاند أيضا بإصدار أوامر لعزل الحكومة بأكملها وجميع الوزراء الـ 18 بعد أن ثبت إصابة أحد الوزراء.

وسجلت أول حالة إصابة بالفيروس بين أعضاء الحكومة السوازيلاندية بعد اكتشاف إصابة وزير الأشغال العامة والنقل، ندل الوزة ندفاندوي، إثر اختبار روتيني تم إجراءه لجميع الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، بعد عودتهم للعمل من المؤسسات الحكومية، لتتخذ الدولة قرار بعزلهم بالرغم من أن نتائج اختبار جميع الوزراء الآخرين كانت سلبياً.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أن المتحدث باسم حكومة سوازيلند، سابيلو دلاميني، قال في بيان "بعد التطور الأخير وثبوت إصابة وزير الأشغال العامة والنقل، ندل الوزة ندفاندوي، سيتم عزل جميع أعضاء مجلس الوزراء بأثر فوري ليعملون من منازلهم"، ومن المتوقع أن يعود الوزراء ليواصلون العمل وعقد الاجتماعات من المنزل وعبر الإنترنت.

وكان رئيس وزراء الدولة الإفريقية، أمبروز دلاميني، قد أعلن مؤخرا عن بدء تخفيف الإغلاق الجزئي، الذي تم تطبيقه على البلاد منذ 27 مارس الماضي، للتصدي لوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، على أن يتم إعادة فتح المدارس في 6 يوليو الجاري، وفقا لموقع " أل أفريقا".

وحتى اليوم، أبلغت المملكة الواقعة جنوب شرقي قارة أفريقيا، والبالغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة، عن حوالي ألف حالة إصابة و13 حالة وفاة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.