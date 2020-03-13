الرئيس الموريتاني السابق يرفض استلام إخطار للمثول أمام البرلمان

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رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، استلام استدعاء وجهته له لجنة برلمانية للتحقيق للاستماع لشهادته حول صفقات ومشاريع أنجزت في عهده تحوم حولها شبهات فساد.

وقالت مصادر في البرلمان، إن عدلا منفذا (أحد المحضرين) نقل الاستدعاء إلى الرئيس السابق لكنه رفض استلامه.

وتسعى لجنة التحقيق البرلمانية إلى الاستماع لشهادة ولد عبد العزيز في ملفات يعتقد أن فسادا كبيرا شابها.

وقالت اللجنة في رسالة الاستدعاء أن الرئيس السابق ورد ذكره عدة مرات في أفعال خطيرة مخالفة للدستور من قبل مسؤولين استمعت اللجنة إلى أقوالهم.