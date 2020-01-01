العراق: تسجيل 2426 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تماثل 1511 حالة للشفاء من فيروس كورونا، وتسجيل 2426 إصابة جديدة اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء(نينا) - أنه تم فحص ( 11813 ) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 624420 ) حالة.

وأضافت:" أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 2426) إصابة في العراق و حالات الشفاء بلغت: 1511 حالة، وعدد الوفيات بلغ 118 حالة، مبرزة أن مجموع الإصابات بلغ 64701 حالة ومجموع حالات الشفاء 36252 شخصا، وعدد الراقدين الكلي 25764، والراقدين في العناية المركزة 396، ومجموع الوفيات 2685 حالة.