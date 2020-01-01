أمريكا تدرس حظر برامج التواصل الاجتماعى الصينية

أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، دراسة بلاده حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى الصينية ومنها تيك توك.

وقال بومبيو، فى مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «لا أريد أن استبق الرئيس دونالد ترامب لكنه أمر ندرسه».

وأشار بومبيو إلى أنه والرئيس الأمريكى يأخذان التقارير على محمل الجد، بعد حجب الهند للتطبيق، وإعلان أستراليا احتمال اتخاذها خطوة مشابهة.

وأضاف: «لقد عملنا على هذه المسألة لفترة طويلة، كمشكلة وجود هواوى فى البنى التحتية التكنولوجية، نعمل على هذا الموضوع على المستوى الدولى، وقد نجحنا، وأعلنا أن شركة «زد.تى.إى» تشكل خطرا على الأمن الوطنى الأمريكى».

وتابع: «فيما يتعلق بالتطبيقات الصينية على الهواتف الجوالة، أؤكد لكم أن الولايات المتحدة ستتخذ هذه الخطوة، لا أريد الغوص فى التفاصيل»، منوها إلى أن هذا التصريح سيكون فى إعلان رئاسى، وأن الإدارة تتطلع لهذه الخطوة.

وشدد على ضرورة اتخاذ الأمريكيين للحيطة وتوخى الحذر فى استخدام «تيك توك»، لتجنب حصول الحزب الشيوعى الصينى على بياناتهم الشخصية، مضيفا: «يجب على الناس تحميل التطبيق فقط إذا كانوا يريدون وضع معلوماتهم الخاصة» فى أيدى الحزب الشيوعى الصينى».