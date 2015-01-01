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تايلاند: لا إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا

بانكوك - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 12:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 12:24 م

أعلنت‭‭‭ ‬‬‬الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وناشد تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم فريق العمل الحكومي لمواجهة (كوفيد-19) -وفق ما نقلته صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية- المواطنين بالاستمرار في ارتداء الكمامات كي يظل سجل ‬‬‬تايلاند والعالم بشأن معدل الإصابات جيدا.

وأضاف أن تايلاند سجلت في المجمل 58 حالة وفاة من بين حوالي 3 آلاف و195 مصابا تعافى منهم 3072.

وأشار إلى أنه ومع ذلك، لا يمكن للبلاد تخفيض حذرها لأن حالة واحدة وافدة أو اكتشاف حالات محلية يمكن أن يؤدي إلى تفشي المرض محليا.

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