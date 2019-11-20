شرطة مقدونيا الشمالية تعثر على 211 مهاجرا في شاحنة بالقرب من الحدود مع اليونان

أعلنت شرطة مقدونيا الشمالية اليوم /الثلاثاء/ العثور على 211 مهاجرا؛ بينهم 63 قاصرا، مكدسين في شاحنة تم توقيفها قرب الحدود الجنوبية للبلاد مع اليونان خلال عملية تفتيش دورية للشرطة على الطريق الإقليمي.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الشرطة المقدونية قولها إن دورية حدودية أوقفت الشاحنة منتصف ليل أمس تقريبا بالقرب من بلدة "جيفجليا" وتم العثور على المهاجرين بداخلها وهم 144 مهاجرا من بنجلاديش و67 من باكستان.

وألقت الشرطة القبض على سائق الشاحنة البالغ من العمر 27 عاما ويحمل الجنسية المقدونية، وتم احتجاز المهاجرين ونقلهم إلى مركز عبور لإيواء اللاجئين في انتظار أن يتم ترحيلهم مجددا إلى اليونان.

يشار إلى إغلاق الحدود اليونانية مع مقدونيا الشمالية في وقت سابق من العام الجاري بسبب وباء كورونا المستجد إلا أن شبكات التهريب لا تزال نشطة في المنطقة وتقوم بنقل المهاجرين الذين يسافرون من تركيا إلى اليونان ثم يتجهون شمالا نحو مقدونيا الشمالية لينطلقوا منها إلى دول أكثر رخاء في وسط وشمال الاتحاد الأوروبي.