قالت ليلى أبو عقل، عضو المجلس القومي للمرأة، إنها لا تستطيع الحديث عن قضية الشاب أحمد بسام زكي، والمعروفة إعلاميًا بشاب الجامعة الأمريكية المتهم بالتحرش، كونها ما زالت في حوزة النيابة العامة، والتحقيقات جارية، معلقة: "القضية في أيد أمينة".

وأشارت "أبو عقل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر فضائية "المحور"، الاثنين، إلى أن التحرش هو خدش الحياء، ويعتبر مقدمة تؤدي للاعتداء الجنسي، منوهة بأنه محاولة للإثارة الجنسية سواء باللفظ أو الإشارة أو كتابة ذات مدلول جنسي.

وأضافت أن التحرش إذا وصل أن يكون لمس لأماكن العورة والمعرفة قانونًا، فقد أصبح هتك عرض، مشيرة إلى أن جريمة التحرش تُعد جريمة جديدة على المجتمع المصري، وعقوبتها لا تقل عن حبس 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأعربت عن رفضها أن تكون ملابس الفتاة سبب تعرضها للتحرش، قائلة: "كلام غير صحيح، بدليل أن أيام الميكروجيب كانت الناس بتمشي بأمان في الشارع"، موضحة أن التحرش الآن أصبح فردي وجماعي، معتبرة أن من أسباب التحرش عدم التربية، واختلاف طباع المجتمع، واهتمام الأسر بأمور أخرى، فضلًا عن غياب دور الجامعة والمدرسة.

وطالبت أي فتاة تتعرض لأي نوع من أنواع التحرش سواء لفظي أو فعلي، أن تتوجه فورًا لمكتب النائب العام وتقدم شكوى بما تعرضت له، منوهة بأن انتشار الكاميرات في الشوارع سيساعد في كشف هذه الحوادث سريعًا.

وأمر النائب العام بحبس المتهم أحمد بسام زكي أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ 18 سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم.

وأمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا 15 يومًا.



