تباطؤ وتيرة نمو الناتج الصناعي في النرويج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النرويجي الصادرة اليوم الاثنين تراجع وتيرة نمو الناتج الصناعي في النرويج خلال مايو الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي سجل خلال مايو الماضي نموا بمعدل 3 في المئة خلال مايو الماضي بعد نموه بمعدل 4ر5 في المئة في أبريل الماضي.

في الوقت نفسه تراجع ناتج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2ر8 في المئة سنويا خلال مايو الماضي بعد تراجعه بنسبة 1ر5 في المئة خلال الشهر السابق.

في المقابل ارتفع ناتج قطاع الكهرباء والغاز والبخار بنسبة 1ر23 في المئة وقطاع المناجم والمحاجر بنسبة 8ر5 في المئة.

وتراجع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 2ر11 في المئة سنويا خلال مايو الماضي في حين زاد إنتاج منتجات الطاقة بنسبة 3ر20 في المئة.

وتراجع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 4ر9 في المئة والسلع الاستهلاكية بنسبة 8ر5 في المئة. وتراجع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 9ر29 في المئة والسلع غير المعمرة بنسبة 1ر4 في المئة خلال مايو الماضي.

في الوقت نفسه سجل الناتج الصناعي تراجعا شهريا بنسبة 1 في المئة خلال مايو الماضي بعد تراجع شهري بنسبة 7ر0 في المئة خلال الشهر السابق.