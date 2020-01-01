انخفاض حاد في عدد حالات الإصابة بكورونا في مقاطعة أونتاريو الكندية

أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية اليوم الثلاثاء عن ثاني أقل عدد من الحالات المسجلة لفيروس كوفيد-19 منذ شهر مارس الماضي، مؤكدة استمرار انخفاض الحالات بشكل كبير خاصة خلال الشهرين الماضيين.

وأبلغت أونتاريو عن 112 حالة جديدة من الفيروس، وحالتي وفاة، وهو أدنى رقم منذ أن تم الإبلاغ عن 111 حالة في 26 يونيو الماضي وثاني أدنى رقم منذ أواخر مارس.

ومن بين الحالات الجديدة ، كان حوالي 61 في المائة منهم إما في تورونتو (30 حالة) أو منطقة "بيل" (39 حالة). كما يوجد تسع حالات جديدة في "وندسور-إسكس، حيث كان هناك عدد من حالات تفشي المرض بين العمال الموسميين في مزارع المنطقة.

ومن ناحية أخرى، أبلغت 23 وحدة من وحدات الصحة العامة البالغ عددها 34 في الإقليم عن عدم وجود حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما أبلغت خمس وحدات أخرى عن خمس حالات أو أقل.