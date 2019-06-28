البكاء هو استجابة طبيعية لدى البشر نتيجة مجموعة من العواطف، بما في ذلك الحزن والفرح والإحباط، أثبتت الكثير من الأبحاث في الولايات المتحدة، أن النساء تبكي بمعدل 3.5 مرة في الشهر، بينما يبكي الرجال بمعدل 1.9 مرة في الشهر.

وفي هذا التقرير تستعرض «الشروق» الفوائد الصحية للبكاء، كما نشرها موقع "ميديكال نيور توداي".

• له تأثير مهدئ

وجدت دراسة أجريت عام 2014، أن البكاء قد يكون له تأثير مباشر على الأشخاص، حيث يمكنها تنظيم العواطف، وتهدئة النفس، وأوضحت الدراسة كيف يمكن للبكاء أن ينشط الجهاز العصبي السمبتاوي (PNS)، مما يساعد الأفراد على الاسترخاء.

• يساعد في الحصول على الدعم من الآخرين

بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص على تهدئة أنفسهم، يمكن أن يساعد البكاء الأشخاص في الحصول على الدعم من الآخرين ممن حولهم، وذلك كما وضحت دراسة عام 2016 أن البكاء في المقام الأول هو سلوك ارتباطي، حيث إنه يحشد الدعم من الناس من حولنا.

• يساعد على تخفيف الألم

وجدت الأبحاث أنه بالإضافة إلى كونها مهدئة للذات، فإن ذرف الدموع العاطفية يطلق الأوكسيتوسين والإندورفين، حيث إن هذه المواد الكيميائية تجعل الناس يشعرون بالرضا وقد تخفف الألم الجسدي والعاطفي، لذلك يمكن أن يساعد البكاء على تخفيف الألم وتعزيز الشعور بالرفاهية.

• يعزز المزاج

قد يساعد البكاء على رفع معنويات الناس وجعلهم يشعرون بتحسن، بالإضافة إلى تخفيف الألم، حيث يمكن أن يساعد الأوكسيتوسين والإندورفين في تحسين المزاج.

• يطلق السموم ويخفف التوتر

عندما يبكي البشر استجابةً للضغوط، تحتوي دموعهم على عدد من هرمونات التوتر والمواد الكيميائية الأخرى، حيث اعتقد الباحثون أنها يمكن أن تقلل من مستويات هذه المواد الكيميائية في الجسم، وهو الأمر الذي يمكن أن يقلل بدوره من الإجهاد.

• يساعد على النوم

وجدت دراسة في عام 2015 أن البكاء يمكن أن يساعد الأطفال على النوم بشكل أفضل، ويتبع ذلك أن التأثيرات المهدئة والمُعززة والمُسكنة للألم من البكاء قد تساعد الشخص على النوم بسهولة أكبر.

• يحارب البكتيريا

يساعد البكاء على قتل البكتيريا والحفاظ على نظافة العين، حيث تحتوي الدموع على سائل يسمى الليزوزيم، ووجدت دراسة عام 2011 أن الليزوزيم كان له خصائص قوية مضادة للميكروبات، حتى أنه يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر التي يمثلها عوامل الإرهاب البيولوجي، مثل الجمرة الخبيثة.

• يحسن الرؤية

تساعد الدموع التي يتم إطلاقها في كل مرة يبكي فيها الشخص، على إبقاء العين رطبة وتمنع الأغشية المخاطية من الجفاف، وذلك كما يوضح المعهد الوطني للعيون، فإن تأثير التشحيم للدموع يساعد الناس على الرؤية بشكل أكثر وضوحًا، وعندما تجف الأغشية يمكن أن تصبح الرؤية ضبابية.